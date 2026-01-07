台湾メディアのETtodayは6日、台湾の有名クラフトビール「金色三麦（SUNMAI）」の商品が日本で販売されている様子を撮影した写真をめぐり、台湾人から批判が殺到していると報じた。台湾の有名クラフトビールの社長兼CEOの葉冠廷氏は5日、SNS・Threads（スレッズ）で日本の伊勢丹に並んだ自社の「ハニーラガー」の写真を投稿し、「この誇りは、台湾のものだ」と投稿した。ところが、写真に写った日本での販売価格が549円であること