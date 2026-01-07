名古屋高検の通知1986年の福井中3殺害事件で前川彰司さん（60）の再審無罪が確定したことを受け、名古屋高検が捜査・公判対応の問題点を踏まえ、再発防止策として、証拠に誤りがあれば速やかに撤回するなどの是正措置を講じるよう管内の地検に通知していたことが7日、関係者への取材で分かった。有罪立証の根拠となる証拠が誤っていることを想定した注意喚起は異例。内容は全国の検察幹部が集まる会合などでも共有されたという。