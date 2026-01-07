原靖FDが町田市内でキックオフミーティングに参加したFC町田ゼルビアの原靖フットボールダイレクター（FD）が1月7日、東京・町田市内で行われたキックオフミーティング後に取材に応じ、黒田剛監督のけん責処分について言及した。昨年12月23日にJリーグから、暴言などの不適切な指導について黒田剛監督と管理するクラブに対してけん責処分が下された。そのことを受けて、黒田監督の続投について再検討したのか問われると、「当