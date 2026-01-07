５人組ロックバンドＴＨＥＭＩＣＲＯＨＥＡＤ４Ｎ’Ｓが８日、グループのホームページで１２月１８日の公演をもって、無期限の活動休止に入ることを発表した。昨年末に今後の活動について話し合う時間を設けたことを明かし、「『解散』という選択肢も含め慎重に検討を重ねた上で、これまで支えてくださった皆さまへの想い、そしてＭＩＣＲＯＨＥＡＤ４Ｎ’Ｓという存在を大切にしたいという考えから、活動を終えるの