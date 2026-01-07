お笑いコンビ「インポッシブル」えいじ(41)が7日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）に出演。番組内で結婚を報告した。番組後半の「新春なりきりディナーショー」の企画で、えいじは「ハナコ」、「四千頭身」とともに人気グループ「HANA」のモノマネを披露。終盤に書道のパフォーマンスで半紙に「結婚」と書き、「えいじ、結婚したよ〜！」と発表した。しかし、えいじ渾身のサプライズ報告も、会場は静寂。番組MC