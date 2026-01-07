セクハラ問題で辞職した福井県の杉本前知事の調査結果が公表されました。複数の職員に、およそ1000通の性的関係を迫るメッセージを送ったほか、体を触るセクハラも明らかになりました。■「一生忘れることができない」明かされた被害女性の思い明かされたセクハラ被害を受けた女性の思い。特別調査委員・河合健司弁護士「杉本氏からの謝罪は一切受けたくない。示談もしない、接触を断ちたい。受けた精神的苦痛は一生忘れることがで