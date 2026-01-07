元乃木坂46の樋口日奈（27）が7日都内で、MBS「本命じゃなきゃよかったのに」（8日開始、毎週木曜深夜1時58分）第1話先行上映＆トークイベントに出席し、過去の“過ち”について明かした。樋口と俳優の池田匡志（26）がダブル主演を務める同作は、水谷愛氏による同名コミックスが原作の大人の泥沼ラブストーリー。かつて体の関係を持った男女が秘密の関係におぼれていく様子を描く。樋口は昔の浮気相手との関係に溺れていく主人公