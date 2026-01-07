1月6日、“めるる”こと生見愛瑠がInstagramを更新した。【写真】振袖姿のダブルピースSHOTなども公開同日に開催された、エイベックス・マネジメント・エージェンシーによる「新春晴れ着お披露目会」に登場しためるる。この日の投稿では、馬の絵文字と共に、日本庭園風の場所で撮影した華やかな赤の振袖姿の写真や、室内でのダブルピースショットなどを公開した。この投稿に対して、ファンからは、「似合いすぎてる」「美しすぎて