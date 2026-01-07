消防によりますときょう午後８時すぎ山形県飯豊町手ノ子の住宅で火災が起きていると通報がありました。 火は住宅１階からでたとみられ、2階にも燃え移り現在も延焼が続いています。 住宅には２人が暮らしていたとみられるということですが、無事だということです。 現在も消火活動が続けられています。