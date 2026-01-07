道内各地の美味しいグルメが大集合しました。札幌のデパートで始まった「北海道味覚めぐり」。２０２６年は豪華食材が１０００円以下で食べられるお得な弁当も登場しています。（北本アナウンサー）「お肉が柔らかいけれど脂っこくない。お弁当のサイズ感わかりますか。こんなおいしいものがここにはたくさんあるんです」札幌市内のデパートで１月７日から始まったのが、人気の催事「北海道味覚めぐり」。３５回