ÆÃ½¸¤Ï¡¢3²ó¥·¥ê¡¼¥º¤Çº£Ç¯¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢³Ñ³¦Æþ¤ê¤ò½Õ¤Ë¹µ¤¨¤¿Âç³ØÀ¸¤ÎÂç¿¹¹¯¹°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÂô»ÔËöÄ®¤ÎÁêËÐ¾ì¤Ç·Î¸Å¤ËÎå¤à¤Î¤Ï¶âÂô³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯Âç¿¹¹¯¹°Áª¼ê¡£¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å120¥­¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¾ÏÓ¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Êµ»¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ÎÁêËÐÉô¤Ç¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¹â¹»