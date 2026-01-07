お笑いコンビ・インポッシブルのえいじ（41）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』2時間スペシャル（後7：00）に出演。「なりきりの壁を越えろ！おもしろ新春ディナーショー」内で結婚報告を行った。【写真】インパクトありすぎ！インポッシブルえいじ『有吉の壁』で結婚報告HANAになりきってパフォーマンスをしていたところで、エンディングでえいじがおもむろに書道のパフォーマンス。そこには「結婚」の文字