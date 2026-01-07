テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが、衣装ショットを披露した。森山アナは７日、自身のインスタグラムを更新。「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！お正月休み明けは、心や体の不調を感じる方が増えるんだそうです…！無理をしすぎず、少しずつ、ゆるりといきましょう」と呼びかけ、スタイル際立つタイトなニットワンピコーデや、ブラウスにグレーのロングスカートをあわせたコーデショットをア