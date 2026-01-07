お笑いコンビ「インポッシブル」のえいじが７日、日本テレビ系「有吉の壁」（水曜・後７時）に出演し、結婚を発表した。関係者によるとお相手は一般女性だという。昨年大ブレイクしたガールズグループ「ＨＡＮＡ」に扮（ふん）したネタの披露中に「結婚」と書いた紙を掲出して発表。しかし、思ったような反応を得られずＭＣの有吉弘行から「サプライズのつもりなの？」と冷たい視線を送られると「『おめでとう』ちょうだいよ〜