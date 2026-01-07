だるまを持参し、入寮した横浜ＤｅＮＡのドラフト１位小田＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの新人６選手が７日、横須賀市夏島町の選手寮「青星寮」に入った。ドラフト１位の小田康一郎内野手（青学大）は青色の特製だるまを持参。「新しい環境で野球をやれるのは、すごい楽しみ」と笑顔で意気込んだ。だるまは地元八王子の小、中学校時代の先輩から贈られたもの。事前にベイスターズカラーを希望し、目標の