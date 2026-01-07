ソフトバンクの中村晃外野手（３６）が７日、福岡県筑後市内のファーム施設で練習を開始した。昨年１１月に腰椎椎間板ヘルニア手術を受けた背番号７は軽めのキャッチボールやティー打撃などを行い、感触を確かめた。チームスタッフからは術前に「（ヘルニアの症状レベルとしては）高いレベル」と説明を受けたという。術後の容体については「（術後は）右足に神経症状でしびれが出て、（まひで）力が入らなかった」と説明。昨年