サッカー・アルビレックス新潟が今シーズンの必勝祈願を行いました。また、6日はサポーターによる激励会も開かれ、選手・監督が意気込みを語りました。古町神明宮で行われたアルビレックス新潟の必勝祈願。船越優蔵新監督や新加入の加藤徹也選手、佐藤海宏選手などが今シーズンの飛躍を願いました。〈新加入加藤徹也選手〉「たくさんの勝利を皆さんにお届けできるようにっていうところをお願いし