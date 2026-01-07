言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は日常生活に欠かせない物事も含まれていますよ。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□みんこう□□□□どう□□そ答えを見る↓↓↓↓↓正解：すい正解は「すい」でした。▼解説それぞれの言葉に「すい」を入れると、次のようになります。すいみん（睡眠）こうすい（香水・降水）すいどう（水道）すいそ（水