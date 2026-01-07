岐阜・恵那市にある大江戸温泉物語 恵那峡と三重・志摩市にある大江戸温泉物語 志摩彩朝楽は、2025年12月26日（金）から、大江戸温泉物語Premiumシリーズとして、同時にリニューアルオープンした。【写真】贅沢な空間〜！露天風呂など施設の詳細■充実したコンテンツを用意今回リニューアルオープンした“大江戸温泉物語Premium 恵那峡”と“大江戸温泉物語Premium 志摩彩朝楽”は、Premiumシリーズの特徴であるプレミアムラ