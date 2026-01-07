東京・池袋にある東武百貨店 池袋本店は、1月8日（木）〜1月26日（月）の期間、北海道グルメがそろう「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催する。【写真】食べ応え抜群な“かに弁当”も！旬素材を使用した北海道グルメのラインナップ■この時期ならではのグルメを販売今回、1月8日（木）からの1週目と1月17日（土）からの2週目で一部店舗の入れ替えを行い実施されるのは、この時期ならではの冬の北海道グルメ計約90店舗が集結