去年１年間に負債額１０００万円以上を抱えて倒産した県内企業は１２４件で、前の年より７件減ったものの過去１０年で３番目に多くなりました。 東京商工リサーチ前橋支店によりますと、去年１年間に負債額１０００万円以上を抱えて倒産した県内企業は前の年より７件減り１２４件でした。２年連続で減少しましたが、過去１０年で３番目に多くなりました。 負債総額は２７０億９９００万円で、前の年より９３億９１００万円