バスケットボールの天皇杯、全日本選手権のファイナルラウンドは７日２回戦が行われ、プロバスケットボールＢリーグ１部の群馬クレインサンダーズは愛知県の実業団チームに快勝しました。 ２回戦からの登場となったサンダーズは、愛知県の実業団チーム、リンタツと対戦しました。浅野がチーム最多の２１得点をマークしたほか、谷口が５本の３ポイントを決め１９得点と大暴