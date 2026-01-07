安中市で４３年ぶりに開かれる全日本プロレスの凱旋大会を前に、地元出身のプロレスラー安齊勇馬選手が大会をＰＲしました。 試合の入場曲とともに登場したのは、安中市出身で市のアンバサダーを務めるプロレスラーの安齊勇馬選手です。安齊選手は、３月２１日に安中しんくみスポーツセンターで開催される凱旋大会をＰＲしました。 大会は、安齊選手が所属する全日本プロレスが市の合併２０周年記