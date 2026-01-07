太田市の新春の集いが開かれ、政財界の関係者や市民がこれからのまちづくりに向け気持ちを新たにしました。 太田市の「新春の集い」は、太田東高校チアリーディング部の華やかな演技で始まりました。太田市はことしを「未来につなげるまちづくりの年」と位置づけ、例年プロのミュージシャンなどがつとめたオープニングも、若い世代の活躍の場を増やすという穂積市長の提案で、初めて高校生が抜擢されました。