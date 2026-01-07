先月２１日、藤岡市にあるラーメン店に侵入して５０万円を盗んだうえ、店を放火して全焼させたとして男（４１）が逮捕されました。 窃盗や非現住建造物等放火などの疑いで逮捕されたのは、高崎市新町の無職、堀田陽平容疑者（４１）です。 警察によりますと、堀田容疑者は先月２１日未明、藤岡市にあるラーメン店「ばりきや藤岡店」に侵入し、店内にあった現金約５０万円を盗んだうえ、放火して全焼させた疑いが持た