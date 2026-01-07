前橋商工会議所の新年互礼会が開かれ、出席者が今年の干支である「午」のような力強い経済の発展に向け気持ちを新たにしました。 新年互礼会には、県選出の国会議員をはじめ、経済団体や金融機関の関係者など約２３０人が出席しました。前橋商工会議所の金子昌彦会頭は、「干支の午のように力強く・賢く・スピード感をもって経済が進むことを期待したい」と挨拶しました。 また、来賓として出席した山本知事は、「経済を活