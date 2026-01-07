県内の多くの公立小中学校で７日、３学期の始業式が行われ、冬休みを終えた子どもたちが元気な姿で登校しました。 ７日始業式が行われたのは、前橋市や高崎市など県内２２の市町村の公立小中学校など３６３校です。このうち、前橋市内で児童数が最も多い東小学校では約７４０人が元気に登校し式に臨みました。土田かほる校長は、「３学期も優しい心と笑顔のあふれる東小学校の毎日をつくっていきましょう」と呼びかけました。また