１月７日は七草の日です。桐生市の崇禅寺では一年の無病息災を願い恒例の七草がゆ会が開かれました。 桐生市川内町の崇禅寺では、毎年１月７日に七草がゆ会を開いています。あたりが暗い朝６時から始まり、地域の人たちなど約４０人が参加しました。食材となる春の七草は、寺の周辺にすべて自生していて、地域の若手が収穫したものを使っています。式では、檀家の代表者が古くから伝わるうたに合わせ七草を刻みました。 七草がゆ