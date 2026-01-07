県トラック協会の新年互例会が前橋市で開かれ、安全な輸送と業界の発展に努めることを誓いました。 新年互礼会は前橋市の県交通運輸会館で開かれ、会員事業者など約７０人が参加しました。協会が掲げた今年の漢字は、「究」の文字で、「安全第一主義の追及」をはじめ業界全体の効率化など物流法の理解促進に力を入れることにしています。 武井宏会長は「安全運転・安全輸送の遂行にしっかりと取り組んでいく」と決意を新たにして