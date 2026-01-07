湘南ベルマーレは１月７日、J２・J３百年構想リーグで着用するユニホームデザインを発表した。コンセプトは「KNOT」で、湘南は公式サイトで次のように説明している。「ノット直訳：結び目意訳：つながり､関係性､絆私たちが結んできたもの――それは、クラブとサポーター､地域､スポンサー､選手､サプライヤーとの「絆」です。その目に見えないつながりを、今回はひとつの“結び目”＝『KNOT』として表現します。『KNOT