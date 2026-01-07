1月7日、静岡市の七間町通りでは新春恒例の「七草がゆ」が振舞われました。 【写真を見る】新春恒例の七草がゆのふるまいの様子 静岡市葵区七間町で行われたこの催し。七草がゆは、1年の無病息災を願い、正月に食べ過ぎた胃腸を休めるための伝統食です。 七間町の町内会では、町名の「七」にちなんで20年以上前から毎年、通行人などに無料で七草がゆを振舞っています。 この日は、婦人会のメンバーなどが中心となって200