人気の駅弁、北海道・森駅の「いかめし」お値段は1450円。この「いかめし」を求め、都内で行われている北海道の物産展には、たくさんの人がきていました。【データを見る】元祖 森名物「いかめし」価格変遷北海道物産展が大盛況みなさんのお目当ては？7日から日本橋三越で始まった北海道物産展は、2026年もお客さんで大賑わい！お客さん「最高ですね。食が違います」北海道産の本マグロなど、豪華海鮮が盛られたお弁当や、低温殺