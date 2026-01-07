【北京＝照沼亮介】中国商務省は７日、日本から輸入する化合物「ジクロロシラン」を対象に、反ダンピング（不当廉売）調査を始めたと発表した。中国は台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡って圧力を強めており、調査は対抗措置の一環とみられる。ジクロロシランは半導体製造などに使う化合物。同省は２０２２〜２４年にかけて日本からの輸入量が増加し、価格が累計３１％下落して中国国内の産業が損害を受けたと主張してい