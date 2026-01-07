白銀世界に現れたのは、雪でかたどられた巨大なパンダのマスコットに、氷でできた長い滑り台。“氷の都”として知られる中国の観光名所ハルビンで、過去最大規模の「国際氷雪祭り」が始まりました。観光客：ここを訪れたのは初めてです。ワクワクしています。氷の彫刻は本当に壮大です。息をのむ光景を前に写真撮影するなど、多くの観光客でにぎわいます。2026年のテーマは「おとぎ話の世界」。会場には、氷で作られたお城や、高さ