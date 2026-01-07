Minisforumは1月7日、ミニPCの新製品としてAMD Ryzen AI 9 HX470を搭載するハイエンドモデル「X1 Pro-470」への早期アクセスを開始した。登録しておくことで発売日に7,500円引きクーポンを適用して購入できる。Minisforum、Ryzen AI 9 HX470搭載ミニPC「X1 Pro-470」への早期アクセス開始 - 7,5000円分のクーポン配布プロセッサに「AMD Ryzen AI 9 HX470」を採用したミニPC製品。86TOPSものローカルAI性能を実現したことで大規模推