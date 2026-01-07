豪ドル/ドル０．６７台前半、前日ＮＹ終値付近に落ち着く＝ロンドン為替 ロンドン午前、豪ドルドルは0.67台前半で推移している。東京朝方の豪ＣＰＩが３．４％と鈍化したことを受けて一瞬売りが入り、安値0.6717レベルを付けた。しかし、その後は買い戻しが強まって東京午後には0.6767付近まで高値を伸ばした。ロンドン時間にかけては買い一巡となった。原油や金相場の反落を受けて0.6735付近まで押し戻されている。テクニカ