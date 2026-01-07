日本海側はこの先しばらく荒れた天気の日が多くなりそうです。8日（木）は北日本や日本海側を中心に風が強まり冬の嵐となりそうです。7日（水）夜は、日本海側に寒冷前線の発達した雷雲がかかってきています。北陸や東北の日本海側は8日にかけても大気の状態が非常に不安定です。局地的に積乱雲が発達しますので、落雷や竜巻、ひょうなどにご注意ください。このあと、8日昼ごろにかけて、北海道や東北の日本海側、北陸を中心に雪が