[1.7 AFC U23アジア杯第1節](ジッダ)※20:30開始<出場メンバー>[日本]先発GK 23 荒木琉偉DF 2 梅木怜DF 5 市原吏音DF 22 岡部タリクカナイ颯斗DF 15 森壮一朗MF 6 小倉幸成MF 10 佐藤龍之介MF 8 大関友翔FW 11 横山夢樹FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄FW 18 久米遥太控えGK 1 小林将天GK 12 濱崎知康DF 16 小泉佳絃DF 21 関富貫太DF 3 土屋櫂大DF 4 永野修都MF 7 石渡ネルソンMF 17 嶋本悠大MF 14 川合徳孟FW 20 古