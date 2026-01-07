“ロス五輪世代”のU-21日本代表は7日、AFC U23アジアカップのグループリーグ初戦でU-23シリア代表と対戦する。日本時間午後8時半(現地時間午後2時半)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF梅木怜、DF市原吏音、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF森壮一朗。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がトップ下気味にMF佐藤龍之介、右がボランチ気味にMF大関友