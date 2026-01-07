ジェフユナイテッド千葉は7日、MFイサカ・ゼイン(28)との契約を更新し、新シーズンもプレーすることが決定したと発表した。イサカは昨年7月にモンテディオ山形から完全移籍。右サイドを主戦場に公式戦16試合で2ゴールを記録し、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、「2025シーズンは熱く心強い応援、サポートありがとうございました。シーズン途中加入の自分をあたたかく迎えてくれた皆さ