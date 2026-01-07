中日ドラゴンズは、球団創設90周年を迎える2026年の「90周年広報アンバサダー」に、ロックバンド・サカナクションの山口一郎が就任したことを発表。記者会見を終えた山口一郎は、自身のXで就任の決意を語った。 【画像】ベッキー「知り合いがインスタ始めました」元野球選手のアカウント紹介「足速そう」とツッコミ殺到＆野球ファン沸く 北海道生まれの「ガチ勢」、自腹で2軍球場に広告も 北海道小樽市出身だ