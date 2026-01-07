【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年大晦日の『第76回NHK紅白歌合戦』にて、米津玄師が初パフォーマンスを行った「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）。 HANAのゲスト出演や、サメライドなど、見どころ満載で大反響を受けるなか、デジタル再生数をぐんと伸ばし、Billboard JAPAN総合チャート通算13週目の1位を記録。ストリーミングチャート16連覇を達成した。 ■『