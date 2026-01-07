長沢新監督（中央上）と円陣を組む湘南の選手たち＝馬入グラウンドＪ２湘南は７日、平塚市の馬入ふれあい公園サッカー場で今年初の全体練習を行い、２月開幕の特別大会「百年構想リーグ」に向けて始動した。秋春制への移行期間となる約半年間の特別大会は昇降格がないため、Ｊ１復帰は最短で１年半後となる。新たに就任した長沢徹監督（５７）は「勝負を度外視すると、いざエンジンをかける時にかからなくなる。頂点を狙いにいく