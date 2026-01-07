2025年に結成41周年を迎えたPERSONZが、毎年恒例の晦日ライブ＜PERSONZ「Do you want to… RETURN TO WONDERLAND？2025」-The final time trip of 2025〜To all 47 prefectures in 2026-＞を大手町三井ホールで開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2025年は3月から5月にかけて＜QUEST FOR TREASURE LAND＞と題した“neo acoustic tour”を全国16ヵ所で開催。6月には通算23作目のオリジナルアルバム『WHAT A WON