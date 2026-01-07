Dannie Mayが、3rdアルバム『MERAKI』を本日発売した。あわせて、リード曲「未完成婚姻論」のMVを公開した。「未完成婚姻論」は、どうしても結婚したくない男性とどうしても結婚したい女性のせめぎ合いを描いた楽曲だという。曲の冒頭から始まる五つ打ちのリズムに忙しないメロディーが、未完成な2人のぶつかり合いを表現するカオスティックな楽曲になっているとのことだ。MVは、お馴染みとなったコラージュ手法を用いたアニメーシ