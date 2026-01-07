Myukが、新曲「雪唄 - yukiuta (Remix)」を1月14日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、楽曲「グライド」を制作したプロデューサー・knoakによってRemixアレンジが手掛けられた作品。SNSではRemixが一足先に一部視聴できるため、是非チェックして欲しい。本日からサブスク予約が開始されている。合わせて、3月開催予定のキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞のイラストキービジュアルも