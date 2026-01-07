米NVIDIAは1月5日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.59」の提供を開始した。DLSS 4.5への正式サポートを導入したほか、Hotfix版で対応した不具合の修正も図られている。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.74」公開！ ベータ版加入でDLSS 4.5がもう使えるCES 2026で大々的に発表された新機能「NVIDIA DLSS 4.5」を正式サポートするドライバアップデート。DLSS 4