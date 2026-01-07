藤川千愛が、新曲「祈り」を本日リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開した。「祈り」は、1月7日より放送・配信開始となるTVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』のエンディングテーマとなる楽曲。同作のために書き下ろされた本楽曲のMVは、昨年、北欧・スウェーデンで撮影されたもの。作品世界を思い描いたとき、日常から切り離された場所に身を置くことが必要だと感じ、撮影地としてスウェーデンを選んだという。澄んだ空気と柔ら