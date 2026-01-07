Ayumu Imazuが、新曲「MAGICAL」を1月14日に配信することを発表した。本楽曲は、新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールエンデングテーマ。レトロな質感をまといながら、立体的で爽やかなサウンドと繊細で丁寧なボーカル、忘れられない記憶と相手を守りたいという強い想いを描いた歌詞が心に広がるモダンチューンに仕上がっているという。編曲は音楽プロデューサー・Shin Sakiuraが担当。また、ステンスキが手がけたジャケットも本