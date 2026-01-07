『SPA!デジタル写真集岡田紗佳「美脚輪舞曲」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA!デジタル写真集岡田紗佳「美脚輪舞曲」』 『SPA!デジタル写真集岡田紗佳「美脚輪舞曲」』 岡田紗佳は、1994年、東京都生まれ。モデル、タレント、プロ雀士としてマルチに活躍。Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバー。4th写真集『識上開花』（宝島社）が発売中。 大人の色香たっぷりに、芸術的なスタイルで魅了